Новый мост через реку Солзан в Байкальске будет готов в следующем году

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках рабочей поездки в Слюдянский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Прибрежный и Предгорный районы особой экономической зоны «Ворота Байкала», центральную площадь Байкальска и территорию строительства моста через реку Солзан. По итогам глава региона провел совещание, посвященное вопросам создания инфраструктуры ОЭЗ и города Байкальска.

В IV Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов, итоги которого подвели 1 сентября, в победители вышли пять проектов из Иркутской области. Один из них – «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала». Реконцепция главного общественного пространства города». В настоящее время идет разработка проектной документации. Общая сумма инвестиций в развитие территории превышает 183 млн рублей.

Летом 2021 года Байкальск будет отмечать 55-летие. До 1 июля в городе планируют завершить благоустройство площади и строительство моста через реку Солзан. - Строим новый мост взамен старого, разрушенного паводком. В следующем году он будет готов и хорошо впишется в проект особой экономической зоны «Ворота Байкала», – отметил Игорь Кобзев.

На совещании подробно рассмотрели мероприятия по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного кластера.

– «Ворота Байкала» - проект грандиозный. Заинтересован в его успешной реализации, потому что это рабочие места, социальная инфраструктура, благополучие Байкальска, да и, пожалуй, всего южного Байкала. И чтобы этот проект был реализован, каждому, кто в нем заинтересован, нужно приложить усилия. Уверен, что, следуя к цели вместе, мы справимся с поставленными задачами, - сказал губернатор.

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