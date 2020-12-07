В Слюдянке 1 сентября 2021 года должна открыться новая школа

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Слюдянский район и посмотрел, как идут работы по строительству школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» Слюдянки.

Объект возводят в рамках национального проекта «Образование». Его стоимость 787 млн рублей. Финансирование поступает бесперебойно. Между тем к 1 декабря подрядчик выполнил всего 38 % работ от объема, запланированного на год, объяснив это нехваткой рабочей силы. К настоящему времени готов только цокольный этаж здания.

- Школа – социально-значимый объект. К 1 сентября следующего года он должен быть готов, - подчеркнул Игорь Кобзев. – Сейчас подрядчик не выполняет обещания, данные им в начале 2020 года. Привлечь рабочих на объект мы поможем. Все должно работать как часы.

Глава региона напомнил, что новую школу жители Слюдянки очень ждут. Действующая была построена в деревянном исполнении еще в 1946 году. Затем к ней возводили разные пристрои – спортзал, мастерские, пищеблок. Рассчитанное на 220 учеников учреждение образования сегодня посещает 482 школьника. Дети учатся в плохих условиях и в тесноте.

Губернатор поручил пересмотреть существующие графики возведения объекта и ускорить работу. О том, как продвигается стройка, подрядчик теперь будет отчитываться каждую неделю.

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