261 случай заражения коронавирусом подтвержден за сутки в Иркутской области

Еще 261 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области, по данным на утро 7 декабря, вновь увеличилось.

- Зарегистрировано 34275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 261 за сутки, - сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Как стало известно "КП"-Иркутск, за прошедшие сутки от коронавируса в Приангарье умерли четыре человека. Общее число жертв инфекции в регионе - 972. C начала пандемии еще 148 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались от других болезней.

Победили заразу за сутки 18 человек, а всего выписавшихся - 29820. В больницах лечатся 3919 пациентов.

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