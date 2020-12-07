Бронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выступит в Кубке мира по вольной борьбе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На очередные крупные соревнования по вольной борьбе отправляется ангарчанка Екатерина Букина. Наша спортсменка вошла в состав женской сборной России для участия в Кубке мира, который пройдет с 12 по 18 декабря в Белграде.

- Екатерина Букина будет бороться в весовой категории до 76 килограммов, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области. - Всего в состав национальной сборной вошли десять спортсменок, из них три являются чемпионками Европы 2020 года. Сейчас спортсменки готовятся к Кубку мира на спортивной базе «Крымский» в Алуште.

Напомним о крупных достижениях Екатерины Букиной. В феврале 2020 года в Риме Екатерина впервые в своей спортивной карьере стала чемпионкой Европы. Затем в конце сентября 2020 года в Казани Екатерина заняла первое место на чемпионате России. В начале ноября в Варшаве спортсменка завоевала серебряную медаль на международном турнире Poland Open. Ну и конечно, главная медаль в карьере ангарчанки – бронза Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016.