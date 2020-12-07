Чувашский праздник Сурхури может пройти в онлайн-формате

Из-за пандемии коронавируса Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» будет проводить традиционные новогодние праздники в онлайн-формате. Одним из таких может стать Сурхури – старинный чувашский праздник, им открывался обрядовый календарь. Изначально он имел связь с поклонением племенным духам – покровителям скота. После принятия христианства Сурхури совпал с Рождеством (Раштав), поэтому его отмечают в течение недели в канун православных Святок.

«Это вроде русских колядок, у нас идет колядование. Мы обычно проводим его в традиционно обрядовых костюмах, все как положено, но в этот раз мы пока не знаем, как это будет, возможно, в онлайн-формате, вообще мы проводим такие праздники», - рассказала Вероника Тимофеева, председатель Общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ».

Чувашские колядки также почти не отличаются от русских. В первый день Сурхури дети собираются группами и обходят деревню, распевая песни о наступлении нового года, поздравляют всех с праздником, желают хорошего приплода скота и за это получают вкусные подарки.