Чувашские посиделки прошли в Тайшетском районе

Чувашские народные посиделки прошли в Приангарье. Их организовала Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей в Иркутской области». В этот раз из-за пандемии коронавируса формат мероприятия был ограничен – присутствовала только молодежь. Гости участвовали в конкурсах и учились традиционной чувашской вышивке. В этом им помогали мастера декоративно-прикладного творчества.

«У нас проект «Мастерская «Народные истоки», идет обучение чувашской выставке, - поделилась Вероника Тимофеева, председатель общественной организации, – Но если раньше у нас масштабные праздники были, то теперь маленькие, домашние, не больше десяти человек собирается».

Зато в прошлом году Посиделки были масштабнее. На них приехали представители национально-культурных организаций из Заларинского, Зиминского, Иркутского районов. Присутствующие показали видеоотчеты о проделанной работе, спланировали следующий год, а затем угостились традиционными чувашскими блюдами и напитками.