Чуваши Иркутской области объявили конкурс елочных игрушек

Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» устраивает онлайн-конкурс елочных игрушек. Лучшие из них появятся на елке на сквере имени Кирова в центре Приангарья. Участвовать могут все желающие – как профессионалы ремесленного дела, так и новички. Главное условие – быть представителем чувашской народности. Кстати, конкурс проходит уже второй раз.

«Идею этого мероприятия нам подсказали в администрации города Иркутска. Они ежегодно проводят такой конкурс среди жителей. В прошлом году к нам на посиделки со всех районов приезжали, и там мы своими руками делали новогодние игрушки для главной елки», - рассказала председатель организации Вероника Тимофеева.

Победителей конкурса елочных игрушек выберут пользователи социальных сетей, именно там, в группе «Национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ», будет проходить голосование. Все участники получат дипломы и памятные сувениры. Отправлять фото организаторам можно до 30 декабря.