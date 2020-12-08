Лучшее подворье выберут чуваши Иркутской области

Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» объявляет конкурс на лучшее подворье. В местах контактного проживания чуваши наряжают свои дома в новогодней стилистике.

«Но здесь есть условие, - пояснила председатель организации Вероника Тимофеева, - дома должны быть с чувашскими узорами, елочные игрушки – с чувашским орнаментом, все остальное также с чувашским колоритом».

А для тех, у кого дома не отделаны в чувашском стиле, есть отдельный конкурс – «Новогоднее окно». Он также предполагает народные чувашские украшения, но в меньших масштабах. Оба мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности в пандемию коронавируса. Оценивать конкурсные работы жюри будет на расстоянии.