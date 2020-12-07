Белорусы Иркутской области будут колядовать в масках

Председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество Белорусской культуры имени Я. Д. Черского» Елена Сипакова рассказала о том, как может пройти традиционное празднование Рождества. Один из обычаев белорусского народа – колядки. В начале января колядовщики, переодетые в тотемных животных и птиц, ходят по домам и исполняют обрядовые песни, в ответ хозяева должны одарить их угощениями. Мероприятие может пройти в онлайн-формате, тогда коллективы будут записывать песни на видео. Другой вариант – колядки малыми группами и в масках. Однако окончательное решение пока не принято.

«Честно говоря, пока мы занимаемся отчетами, сейчас конец года. С 16 декабря будем уже думать. Новогодний цикл обычно у белорусов начинается с 25 декабря, в тот момент, когда происходит перелом в природе, то есть с момента длинной ночи, поэтому у нас время еще есть подумать», - объяснила Елена Сипакова, председатель региональной общественной организации «Иркутское товарищество Белорусской культуры имени Я. Д. Черского».