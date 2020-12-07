В Иркутске по типовому проекту построят детскую поликлинику на месте кинотеатра

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Здание кинотеатра «Чайка» в Иркутске обследуют. Если его признают аварийным, то далее последует демонтаж. Затем проведут инженерное обследование участка, где по типовому проекту планируется строительство детской поликлиники. Начать возводить трехэтажное здание, аналогичное поликлинике ИАПО, предполагается в 2022 году. В этих целях будет решаться вопрос получения федерального финансирования. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что лично будет контролировать ход работ на социально значимом объекте.

Глава Приангарья посетил городскую клиническую больницу № 5, которая занимает семь зданий. Часть корпусов находится в деревянных двухэтажных бараках. Чтобы начать возводить современный медицинский комплекс, включающий больницу и взрослую поликлинику, необходим земельный участок площадью 1,9 гектара.

- Это грандиозный проект, которые требует совместной работы правительства Иркутской области и администрации города. Учитывая объем планируемых работ, начать строительство можно будет не ранее 2023 года, -отметил Игорь Кобзев.

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