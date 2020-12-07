В детском саду Ербогачена 23 человека заболели острой кишечной инфекцией Фото: Александр ГЛУЗ

Сразу 23 человека заболели острой кишечной инфекцией в детском саду Ербогачена Катангского района. Среди них как педагоги, так и воспитанники. 10 человек пришлось госпитализировать. О групповом заболевании стало известно еще 1 декабря. Роспотребнадзор Приангарья сразу начал проверку. В детском саду обследовали пищеблок, сделали отбор проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. Наконец, пришли результаты исследования.

- По результатам лабораторных исследований у 18 человек обнаружен сальмонеллез, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - Причиной заболевания могли стать нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты.

Добавим, что по решению Роспотребнадзора, работа детского сада временно приостановлена.

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