В Бурятии очевидцы помогли полицейским задержать пьяного водителя Фото: Иван ВИСЛОВ

Бдительные жители бурятского улуса Хойто-Бэе заметили водителя Тойоты Висты, который сел за руль своего автомобиля пьяным, и поехал по поселковым улицам. Они позвонили в полицию, и уже через несколько минут нарушителя остановили инспекторы ГИБДД.

- За рулем находился 42-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выяснилось, что ранее он уже попадался за рулем в состоянии опьянения. На этот раз результат освидетельствования составил 1.63 мг/л.

Автомобиль любителя поездить под хмельком, поставили на штрафстоянку. В отношении ее владельца будет возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что за пьяную езду нарушителю грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; обязательные работы на срок до 480 часов; принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет. Помимо этого, его лишат водительских прав на срок до 3 лет.