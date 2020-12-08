Пробки в Иркутске 8 декабря: заторы на двух мостах. Фото: Яндекс.Пробки

Не повезло сегодня тем, кто утром собирается выехать из Ленинского района в центр города. Пробки в Иркутске 8 декабря образовались сразу на двух переправах. Затор есть на Иннокентьевском и Иркутном мостах. Подъездные пути к последней переправе затруднены уже от остановки «Военный городок».

«В Иркутске обычные для этого времени во вторник 4 балла», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов».

Пробки в Иркутске 8 декабря также есть на улицах Рабочего штаба, Чапаева, Баррикад, Маяковского, Пискунова и Старо-Кузьмихинская, в Спортивном переулке.

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