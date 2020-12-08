Иркутянин подарил музею «Тальцы» дом. Фото: Владимира ТИХОНОВА

Необыкновенный подарок. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» получил в дар уникальный дом, имеющий историческую ценность. Преподнес такой «презент» простой иркутянин, неравнодушный к памятникам страны.

«Это жилой дом, построенный в конце XIX века, традиционный для Прибайкалья крупный четырехстенок с Г-образным планом», - сообщили в музее– «Композиционным акцентом является прируб сеней со светелкой во втором уровне».

В оформлении здания видны бурятские мотивы, особенно они прослеживаются в нарядных наличниках. О том, что мужчина собирается подарить музею дом из деревни Загатуй, руководство учреждения узнало еще летом.

- Дом пока еще находится на своем изначальном месте, идет оформление необходимой документации, в том числе дарственной на него, - рассказали КП-Иркутск в музее «Тальцы».

Вывозить здание будут летом: разберут по бревну, каждое подпишут, после соберут его уже на новом месте в музее под открытым небом на берегу Ангары.

- С местом пока не определились, у нас сейчас идет оформление новых экспозиций – Московский тракт, переселенческая зона – возможно, он разместится в них, - делятся планами в культурном учреждении.

Кстати, этот дом стал вторым подаренным музею от простых сибиряков. Первый иркутяне уже могли увидеть в июле, он был готов к 40-летию музея «Тальцы».

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