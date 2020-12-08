Трактор провалился под лед Братского водохранилища, пассажир утонул Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП в Балаганском районе. Вечером 7 декабря под лед Братского водохранилища ушел трактор, а вместе с ним утонул 20-летний пассажир. Сейчас его ищут водолазы. Водитель, тоже 20-летний парень, успел выскочить из кабины.

- Они решили сократить путь из деревни Тарасовка в село Кумарейка, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы Степан Шипицын. - В 35 метрах от берега лед под весом трактора проломился. Глубина в этом месте - пять метров, толщина льда не превышает 15 сантиметров.

Как стало известно "КП"-Иркутск, на этом месте уже поставили знаки и вешки, предупреждающие, что на лед выезжать опасно. А на водителя трактора составили административный протокол - ему грозит штраф. Трактор все еще находится под водой, как его доставать, решит владелец. В МЧС сообщают, что нефтепродукты не разлились.

- С начала ледостава в этом году зарегистрировано уже шесть происшествий с провалом людей и техники под лед, - отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Александр Козлов.

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