Бездомные сожгли венки на 16 могилах на кладбище в Ангарске, чтобы согреться Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне жители Ангарска пожаловались в соцсетях, что на могилах их родных на местном кладбище сожжены венки, обгорели оградки и памятники. Как стало известно "КП"-Иркутск, полицейские уже задержали злоумышленников - ими оказались двое бездомных мужчин.

- Освободился 20 ноября этого года. Идти некуда было, я пошел на кладбище, - рассказывает один из задержанных в отделении полиции. - Там встретил своего старого друга. И вот мы с ним поджигали венки на могилках, чтобы согреться. Собирали спиртные напитки, продукты питания. Чтобы нам было, что покушать, и чтобы согреться.

Вдвоем они подожгли венки на 16 могилах. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества". Сейчас выясняется, причастны ли задержанные бездомные к другим преступлениям.

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