Украинцы Иркутской области несколько раз отметят Новый год

Иркутская областная общественная организация «Украинский культурный центр «Днипро» может изменить традиционный формат празднования Нового года. Дело в том, что мероприятие предполагает масштабную встречу с национальной кухней – кутьей, варениками, а также с колядками и другими выступлениями народных коллективов. Однако это невозможно в условиях пандемии коронавируса.

«У нас самоизоляция, мы не планируем сейчас мероприятий. Большая часть нашей организации – это люди достаточно зрелого возраста, мы не можем рисковать их здоровьем ради одной встречи. Главное на сегодня – прожить пандемию и чтобы все были живы-здоровы. Тогда уже и дальше пройдем», - пояснила Наталия Витт, руководитель Иркутской областной общественной организации «Украинский культурный центр «Днипро».

Впрочем, окончательное решение пока не принято. Мероприятие может пройти и в ограниченном формате – несколько встреч маленькими группами с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А вот новогодних конкурсов точно не будет – их просто нет в украинской народной традиции.