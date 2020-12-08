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Украинцы Иркутской области несколько раз отметят Новый год

Это связано с пандемией коронавируса
Источник:kp.ru
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Украинцы Иркутской области несколько раз отметят Новый год

Украинцы Иркутской области несколько раз отметят Новый год

Иркутская областная общественная организация «Украинский культурный центр «Днипро» может изменить традиционный формат празднования Нового года. Дело в том, что мероприятие предполагает масштабную встречу с национальной кухней – кутьей, варениками, а также с колядками и другими выступлениями народных коллективов. Однако это невозможно в условиях пандемии коронавируса.

«У нас самоизоляция, мы не планируем сейчас мероприятий. Большая часть нашей организации – это люди достаточно зрелого возраста, мы не можем рисковать их здоровьем ради одной встречи. Главное на сегодня – прожить пандемию и чтобы все были живы-здоровы. Тогда уже и дальше пройдем», - пояснила Наталия Витт, руководитель Иркутской областной общественной организации «Украинский культурный центр «Днипро».

Впрочем, окончательное решение пока не принято. Мероприятие может пройти и в ограниченном формате – несколько встреч маленькими группами с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А вот новогодних конкурсов точно не будет – их просто нет в украинской народной традиции.