Из-за ДТП на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе ограничено движение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, автомобилисты! На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе временно ограничено движение. Как стало известно "КП"-Иркутск, причина - авария, случившаяся утром 8 декабря на 72 километре дороги в районе поселка Глубокая.

- Водитель большегруза не справился с управлением, - пояснили в официальном аккаунте ГУ МВД по Иркутской области во "ВКонтакте".

В итоге фура опрокинулась на бок, перегородив проезд другим машинам. На месте работает дорожная полиция, регулируя движение автомобилей. Большегруз должны скоро поднять и освободить проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бездомные сожгли венки на 16 могилах на кладбище в Ангарске, чтобы согреться

Их задержала полиция, заведено уголовное дело (подробности)

Четыре села в Тайшетском районе остались без электричества из-за аварии (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08