Больше 30 тысяч человек побороли коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области уже 30 176 человек победили коронавирус. Из них за последние сутки выписались 356 пациентов. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

Всего подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье с начала пандемии - 34 538, в том числе 263 новых заражения зарегистрировано за сутки. Госпитализированными остаются 3705 человек с диагнозом COVID-19.

От опасной инфекции в регионе скончались 984 пациента (из них 12 человек скончались за сутки). Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний за все время - 152 сибиряка, в том числе четверо человек за сутки.

Как уже сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, в декабре коронавирусом в Иркутской области заболели больше двух тысяч человек.

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