Сотрудники правоохранительных органов Приангарья получили ключи от новых автомобилей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от новых автомобилей правоохранителям - победителям конкурсов на лучших следователя, участкового, сотрудника уголовного розыска, представителя оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

– Такие конкурсы, проводимые среди сотрудников силовых ведомств Приангарья, подчеркивают престиж профессии, значимость выполняемой работы, доверительное отношение жителей региона к представителям органов внутренних дел и следствия. Оказаться в числе победителей и быть лучшими не только престижно, но и ответственно. Правительство Иркутской области будет и дальше оказывать содействие силовым структурам в выполнении задач по защите интересов граждан и государства, – подчеркнул Игорь Кобзев и поздравил победителей.

Напомним, что такие конкурсы проводятся в Иркутской области уже много лет, каждый раз выявляя лучших из лучших сотрудников правоохранительных органов.

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