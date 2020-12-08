Доброволец из Иркутской области стала победителем всероссийского конкурса волонтеров

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Проект председателя Нижнеудинского районного Совета ветеранов Людмилы Мосензовой «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран!» стал лучшим в номинации «Молоды душой» на всероссийском конкурсе «Доброволец России». Всего за победу в разных номинациях боролись 53 тысячи соискателей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, встретившись с победительницей, поблагодарил Людмилу Мосензову за личный вклад в развитие добровольческого движения, неравнодушное отношение к социальным проблемам и активную жизненную позицию.

- Работа Нижнеудинского районного Совета ветеранов – яркий пример «серебряного» волонтерства, когда люди старшего поколения приходят на выручку другим, тем самым, подавая пример всем нам, особенно молодежи, - сказал Игорь Кобзев.

Идея проекта «Полюби свой день рождения, одинокий ветеран!» родилась 15 лет назад. Активисты Совета ветеранов организуют праздник, приглашают друзей, знакомых, бывших коллег пенсионеров, проводят мини-концерты, дарят подарки. Раньше средства на эти цели приходилось собирать по крупицам. Сейчас же, благодаря победе на всероссийском конкурсе, организация получила грант – 447 тысяч рублей.

Глава Приангарья Игорь Кобзев обсудил с Людмилой Мосензовой не только вопросы реализации проекта, но и в целом тему развития Нижнеудинского района.

- В следующем году мы планируем уделить этой территории особое внимание. В частности, будем строить новые объекты взамен пострадавших во время наводнения 2019 года, - отметил Игорь Кобзев.

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