В Иркутской области продолжат строить и ремонтировать социальные объекты

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по вопросам реализации приоритетных национальных проектов на территории Приангарья. В 2021 году на эти цели направят 28,4 млрд рублей, включая 16 млрд рублей из федерального бюджета и 12,4 млрд – из областного.

Средства, как и ранее, пойдут на благоустройство, строительство, капитальный ремонт. В 2021 году запланировано возведение 37 объектов. Это учреждения культуры, детские сады, школы, спорткомплексы, объекты водоснабжения и водоотведения. Кроме того, предусмотрен капремонт 18-ти школьных спортивных залов и 102-х участков дорог. В территориях региона будут реализованы проекты благоустройства дворов, парков и скверов.

– Как и в текущем году, мы будем строить и ремонтировать социальные объекты, которые наиболее востребованы в муниципалитетах, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Что касается итогов работы в рамках нацпроектов -2020, то задачи выполнены на 74%. Из-за нехватки рабочей силы есть риск не успеть завершить строительство школы в Грановщине Иркутского района, детского сада в Балаганске, физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Уде. Губернатор поставил задачу максимально активизировать работу на объектах.

Игорь Кобзев напомнил о персональной ответственности должностных лиц за реализацию национальных проектов.

- Нацпроекты – это, прежде всего, социальные объекты, которые очень нужны, а иногда жизненно важны, жителям сотен городов и сел Иркутской области, - сказал глава Приангарья.

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