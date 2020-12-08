Подпольный игровой салон накрыли в Тулуне Фото: Сергей ГАПОН

В Тулуне следователи вместе с сотрудниками УФСБ накрыли очередной подпольный игровой клуб. В здании по улице Володарского нашли несколько игровых автоматов, в которых посетители проигрывали свои деньги, документацию, и сотовые телефоны. По версии следствия, организовали нелегальное игровое заведение 5 человек, двое из которых жители Иркутска.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи напоминают жителям Приангарья, что сообщить о работе игрового клуба, может каждый. Для этого, можно написать сообщение в официальное сообщество ведомства в соцсетях.

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