Восстановлено движение на федеральной трассе "Байкал" в Шелеховском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе полностью восстановлено движение после крупного ДТП, которое произошло утром, 8 декабря. Напомним, на 72-м километре дороги в районе поселка Глубокая, опрокинулся большегруз, который полностью перегородил дорогу.

- Грузовик уже подняли и освободили проезжую часть, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Движение в обе стороны открыто.

Во всех обстоятельствах аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Братске, в котором Лексус врезался в автобус (Подробности)

Видео смертельного ДТП с Лексусом и автобусом в Братске появилось в сети (Подробности)