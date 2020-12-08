В Иркутской области прошел региональный турнир «Русские богатыри Байкала»

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В Приангарье в рамках Фестиваля русской культуры состоялся региональный турнир «Русские богатыри Байкала». Его цель - популяризация традиционных русских видов спорта, таких как лапта, городки, подъем гирь, самбо.

Как рассказал организатор Фестиваля русской культуры «Байкал» Максим Хвостишков, соревнования по гиревому и городошному спорту, самбо и мини-лапте были проведены на территории нескольких муниципальных образований Иркутской области. Всего в мероприятиях принял участие 201 спортсмен из 20-ти муниципалитетов Приангарья, в том числе 103 мужчины, 33 женщины и 65 детей до 18 лет.

Разыграно 16 кубков, 121 медаль, 140 грамот, а так же призовой фонд соревнований по гиревому спорту.

Фестиваль русской культуры «Байкал» проводится в целях популяризации, продвижения этой культуры на региональном и федеральном уровнях, а также для обмена опытом и вовлечения в процесс молодежи.