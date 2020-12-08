Фестиваль русской культуры «Байкал» пройдет в Иркутской области в марте

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На март 2021 года запланировано проведение III областного Фестиваля русской культуры «Байкал». Как рассказал его организатор Максим Хвостишков, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, мероприятие состоится в онлайн и офлайн-форматах. В частности, будет организован телемост между территориями региона. Планируется подключение к нему Киренского, Жигаловского, Братского, Усть-Кутского, Усольского и других районов. Каждой территории будет предоставлено время для презентации русской культуры.

Итоговое мероприятие должно состояться 24 марта на малой сцене Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Ожидаются выступления творческих коллективов и исполнителей, представляющих русскую культуру. Это будут артисты и коллективы из Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Шелехова, Слюдянского района, Усть-Ордынского Бурятского округа.

- В последнее время мы наблюдаем снижение интереса к традициям русской культуры, песням, танцам и национальным костюмам. Иркутская область занимает большую территорию Восточной Сибири. Требуется организация мероприятий, объединяющих всех представителей русской культуры нашего обширного региона. Важно создать условия для обмена опытом между носителями культуры из разных уголков Иркутской области, - сказал Максим Хвостишков.