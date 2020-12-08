МЧС: метели и снег надвигаются на Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские спасатели предупреждают об очередном ухудшении погоды в регионе. Итак, по прогнозу синоптиков, уже в среду, 9 декабря в Приангарье усилится западный, северо-западный ветер. Порывы достигнут 15-18 м/с. Также ожидаются снег и метели. Температура днем -9, -14 градусов, местами -19, -24.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья, днем 9 декабря переменная облачность, без существенных осадков, ветер подует до 5 м/с. Правда, вечером все же возможен небольшой снег. Ветер подует северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -14, -16, днем -9, -11.

- При сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии, чтобы избежать коротких замыканий в результате перехлеста проводов, - предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также спасатели советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на заснеженных трассах, а по возможности отказаться от дальних поездок.