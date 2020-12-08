Представители Иркутской области стали участниками Медиафорума этнических и региональных СМИ

IV Медиафорум этнических и региональных СМИ прошел в онлайн и офлайн-форматах. Очная часть состоялась в конгресс-центре правительства Москвы. Главной темой форума, в котором приняли участие и представители Иркутской области, стали последствия пандемии. Эксперты работали на трех тематических площадках: "75-летие Победы: новый рубеж онлайн", "Жизнь на удаленке — новые горизонты для СМИ", "Некоммерческий сектор в условиях самоизоляции".

Фото: Предоставлено КП.

Как рассказала Татьяна Швыдченко, куратор школы межэтнической журналистики в Иркутске, директор АНО «Байкал», в этом году медиафорум прошел уже в четвертый раз. Его организаторами выступают Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы и Гильдия межэтнической журналистики.

- Это площадка для обмена опытом между коллегами в сфере межэтнической журналистики, - отметила Татьяна Швыдченко. – Здесь можно обменяться идеями и лучшими практиками взаимодействия СМИ и власти, познакомиться с новыми тенденциями, которые можно использовать для развития средств массовой информации.