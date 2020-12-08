Представители Иркутской области стали участниками конференции Школы межэтнической журналистики

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По итогам IV Медиафорума этнических и региональных СМИ в Москве состоялась итоговая конференция Школы межэтнической журналистики. В ней приняли участие, в том числе, представители Иркутской области. Как рассказала Татьяна Швыдченко, куратор школы межэтнической журналистики в Иркутске, директор АНО «Байкал», на мероприятие были приглашены лучшие слушатели региональных школ из 25 субъектов страны. Из Приангарья в столицу России прибыли студенты ИГУ - Кристина Кузнецова (1 курс) и Елена Кайгородова (4 курс). Под руководством наставников они учились работать с межнациональной тематикой, каждый день вели видеодневник и размещали посты в соцсетях.

Также они приняли участие в Медиафоруме этнических и региональных СМИ, побывали на награждении победителей ХII Всероссийского конкурса "СМИротворец-2020". Деловая часть итоговой конференции завершились этноквестом. Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.