Студенты из Иркутска стали участниками этноэкспедиции

Фото: Предоставлено КП.

Всероссийский наставнический проект "Школа межэтнической журналистики" завершился этноэкспедицией по Ярославской области. Принять участие в мероприятии смогли лучшие выпускники региональных школ из 25 субъектов страны, в том числе две студентки журфака Иркутского госуниверситета.

Как отметила Татьяна Швыдченко, куратор школы межэтнической журналистики в Иркутске, директор АНО «Байкал», в экспедицию отправились первокурсница Кристина Кузнецова и студентка четвертого курса Елена Кайгородова.

Они познакомились с городской и сельской культурой региона, местными диалектами, национальной кухней, посетили деревню Мартыново, село Вятское, города Ростов Великий и Ярославль. Также студенты встретились с представителями Ассамблеи народов России, Союза журналистов и Общественной палаты Ярославской области.

Напомним, что Школа межэтнической журналистики – это совместный проект ФАДН России и Гильдии межэтнической журналистики. В этом году она проходила в 25 регионах страны, включая Иркутскую область.