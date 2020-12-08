В Прибайкалье провели фестиваль «Калейдоскоп культур»

Фото: Администрация Баяндаевского района.

Иркутское региональное общественное движение по развитию здорового образа жизни, национальных традиций, культуры, спорта и экологии «СЭЛМЭГ» (Ясность) с проектом "Калейдоскоп культур" в 2020 году вошло в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».

Как рассказал Илья Хабеев, соавтор проекта, начальник отдела культуры и туризма администрации Баяндаевского района, цель "Калейдоскопа культур» – объединить на фестивале представителей разных национальностей, проживающих на территории Иркутской области. Мероприятие провели в конце ноября в онлайн-формате. Жюри собралось в Баяндае, чтобы изучить видеоработы в номинациях «Голос -дети», «Декоративно-прикладное искусство», «Народная песня». В конкурсе было 10 призовых мест, остальных поощрили за участие.