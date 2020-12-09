Чуваши Приангарья вспоминают своих предков

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Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ» с проектом "Поднялся сам, вспомни о своих предках" в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». Как рассказала председатель организации Вероника Тимофеева, суть проекта заключается в краеведческой работе.

- Мы планируем работать с детьми. Хотим, чтобы они узнали о своих корнях и помнили о них всегда, - отметила Вероника Тимофеева. – Чуваши произошли от болгар, и важно, чтобы молодое поколение об этом знало. Сейчас, к сожалению, многие ничего не знают даже о своих прабабушках, прадедах, не общаются с родственниками, которые проживают в Чувашии. Так быть не должно. Поэтому в Иркутской области, в местах компактного проживания чувашей, будут реализованы образовательные программы.

Также Вероника Тимофеева сообщила, что в следующем году на базе этнографического центра в поселке Успенском 3-м Зиминского района планируется открыть парк болгаро-чувашской культуры.