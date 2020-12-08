Отключение горячей воды в Иркутске 9 декабря: адреса, когда дадут Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Скоро многие горожане смогут помыться только в холодной воде. Все потому, что произойдет отключение горячей воды в Иркутске 9 декабря. На этот раз ограничения будут не такими глобальными и коснутся только жителей Октябрьского и Правобережного округов.

"Отключение горячей воды в Иркутске 9 декабря произойдет из-за того, что специалистам необходимо провести диагностику и текущий ремонт на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска. - Эти работы помогут избежать коммунальных аварий в обозримом будущем".

Чтобы выяснить, попадает ли ваш дом под отключение горячей воды в Иркутске 9 декабря, изучите таблицу, которая размещена ниже. В ней указаны не только точные адреса, по которым будут наблюдаться перебои с водоснабжением, но и примерные сроки восстановления подачи воды.