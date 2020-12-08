Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жителям некоторых домов нашего города придется вспомнить о тех временах, когда они обходились без бытовой техники. Все потому, что их ожидает отключение света в Иркутске 9 декабря. Перебои с электроэнергией будут наблюдаться во всех районах. В большей степени неудобства ударят по тем, кто проживает в Ленинском и Октябрьском округах и практически не заденет Свердловский.

"Отключение света в Иркутске 9 декабря связано с тем, что необходимо провести плановые работы на электрических сетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. Текущий ремонт позволит сделать подачу электроэнергии в дома горожан более надежной".

Чтобы выяснить, коснется ли вашего дома отключение света в Иркутске 9 декабря, внимательно изучите таблицы, размещенные ниже. В них указаны точные адреса, по которым ожидаются перебои с электричеством, а также примерные сроки восстановления.

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 9 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания