"Кошка Волочковой" удивила своим шпагатом гостей Иркутской зоогалереи. Фото: Людимла Ивушкина

Работники Иркутской зоогалереи не перестают делиться новостями из жизни своих хвостатых и пернатых подопечных. Например, недавно они заметили, что повадки одной из кошечек, живущих в зверинце, ну очень сильно напоминают одну очень известную балерину.

"Кажется, у нас завелась кошка Анастасии Волочковой", - прокомментировала фотографии усатой в своих социальных сетях директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Грация и гибкость кошки, которая, судя по всему относится к породе "бенгальская", удивили пользователей, которые получили заряд позитивных эмоций от хвостатой примы. И ведь действительно: кто, как ни братья наши меньшие, сможет подарить нам улыбку в это непростое время. Так что будем ждать новых постов о жизни дикой балерины и следить за ее танцевальными успехами.