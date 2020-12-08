«Байкал-Энергия» разгромила казанское «Ак Барс-Динамо». Фото: Анна ПОПОВА.

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно начали новую домашнюю серию игр в Суперлиге. На своем льду бело-синие камня на камне не оставили от казанского «Ак Барс-Динамо», разгромив соперника со счетом 12:3.

Серьезную заявку на победу иркутяне сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота команды из столицы Татарстана 7 мячей. По разу отличились Андрей Прокопьев, Максим Семенов, Вадим Чернов, по два мяча на свой счет записали Руслан Тремаскин и Рауан Исалиев. Гости ответили на это лишь одним голом. Во втором отрезке, наши парни инициативу казанцам отдавать не собирались, и наколотили в ворота динамовцев еще пять мячей. Дубли оформили Вячеслав Вдовенко, Вадим Чернов и Андрей Прокопьев, еще один мяч забил Мартин Ландстрем. Гости забили лишь дважды.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 11 декабря против ульяновской «Волги».