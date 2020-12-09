Школьный спортзал сгорел в деревне Онгой Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

У пожарных в Осинском районе Иркутской области этой ночью выдалось не простое дежурство. В 03.26 ночи 9 декабря поступило сообщение о возгорании в деревне Онгой. Загорелся отдельно стоящий спортзал начальной школы.

«Площадь возгорания – 300 кв. метров», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Обрушилась кровля. Здание школы – в 50 метрах от пожара, угроза распространения огня».

Школьный спортзал сгорел в деревне Онгой Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тушили огонь 16 человек на пяти спец.машинах, к половине пятого утра пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировали к семи утра. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, это уже второй крупный пожар в учебных заведениях Принагарья в этом учебном году. В поселке Большое Голоустное 25 ноября полностью сгорела школа. Одноэтажное деревянное здание пылало как факел.

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