Более миллиона жителей Иркутской области привились от гриппа Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Первые случаи гриппа в Иркутской области обычно выявляются в середине декабря, ставить профилактические прививки, конечно, лучше заранее. Так сделали 1 миллион 183 882 жителя Приангарья, в их числе 355 766 детей.

«Это 49.3% от населения региона», - сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспортебнадзора России по Иркутской области. – «Прививочная кампания против гриппа продолжается. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.».

В этом году случаев заражения гриппом в Иркутской области пока не выявлено, а вот ОРВИ только за неделю зафиксировано 14 837. Причем отмечается, что болеют в основном дети до 14 лет. Их в числе заразившихся – 46%.

Согласно национальному календарю прививок иммунизации подлежат:

Кому положено ставить прививку от гриппа. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области

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