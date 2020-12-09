Более миллиона жителей Иркутской области привились от гриппа
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Первые случаи гриппа в Иркутской области обычно выявляются в середине декабря, ставить профилактические прививки, конечно, лучше заранее. Так сделали 1 миллион 183 882 жителя Приангарья, в их числе 355 766 детей.
«Это 49.3% от населения региона», - сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспортебнадзора России по Иркутской области. – «Прививочная кампания против гриппа продолжается. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.».
В этом году случаев заражения гриппом в Иркутской области пока не выявлено, а вот ОРВИ только за неделю зафиксировано 14 837. Причем отмечается, что болеют в основном дети до 14 лет. Их в числе заразившихся – 46%.
Согласно национальному календарю прививок иммунизации подлежат:
Кому положено ставить прививку от гриппа. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области
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