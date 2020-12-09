Пять трамваев из Москвы прибыли в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выйдут на маршруты уже в этом году. Партия трамваев из пяти штук прибыла в Иркутск накануне из Москвы. Сейчас рельсовый транспорт проходит техосмотр. После проведут настройку систем, оформят составы, покрасят и пустят на линию для проверки, пока без пассажиров.

«Все вагоны оборудованы электронной системой управления, асинхронными тяговыми электродвигателями, которые обеспечивают плавный разгон, системой видеонаблюдения и климат-контроля, антивандальными сиденьями, противоскользящим полом», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В ближайшие две недели в региональный центр доставят еще пять таких же трамваев из столицы. Отмечается, что они на 30% экономичней тех, что ездят сейчас. Автопарк города будет обновляться и в следующем году, в планах - закупка автобусов средней вместимости.

Читайте также:

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Братске, в котором Лексус врезался в автобус. Авария произошла ранним утром, 7 декабря на пересечении улиц Ленина и Советская (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08