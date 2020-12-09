Расписание электричек в Иркутске изменится с 13 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание электричек в Иркутске изменится с 13 декабря. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

«Новый график вводится на 2020/2021 годы», - отметили представители организации. – «При его составлении максимально учтены потребности жителей».

Теперь иркутянам проще будет добираться до дома при помощи электротранспорта, минуя пробки на дорогах города. Специально для этого электрички № 6114, 6102, 6304 и 6326, прибывающие с запада на вокзал Иркутск-Пассажирский, будут ездить до станции Кая.

Что касается пригородных поездов обратного направления - 6117, 6103, 6303, 6319, 6325, они будут начинать свой путь также со станции Кая.

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