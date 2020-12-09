Школьник ушел из дома под Иркутском, его ищут уже несколько дней Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ушел из дома в половине пятого вечера 7 декабря и больше о нем ничего неизвестно. В Иркутском районе идут поиски 14-летнего школьника из поселка Дзержинск. С заявлением о пропаже Дениса Сыроватского в полицию пришли родственники мальчика.

К поисковым работам привлечены три десятка человек – полицейские, опытные сыщики, волонтеры.

«Пропавшему на вид 13-14 лет, телосложение худощавое, рост 160 см, темно-русые волосы, карие глаза, короткая стрижка», - рассказали КП-Иркутск приметы подростка в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Из дома Денис ушел в темно-синей куртке с голубыми и красными вставками, синей шапке, серых трико, черных полуботинках.

Если вы видели школьника после 16.30 часов 7 декабря или вам известна хоть какая-то информация, где он может находиться, позвоните в полицию.

КОНКРЕТНО

Телефон дежурной части: 8(3952) 21-26-26, 21-00-89 или 102.