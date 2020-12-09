В Иркутской области появится Клуб стратегических инициатив

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

- Подписано соглашение о сотрудничестве, - сообщил Игорь Кобзев. - Для Иркутской области это – важный шаг. Приангарье должно стать привлекательным для инвесторов. От этого зависит благополучие как региона в целом, так и каждого жителя в частности. Будем взаимодействовать по вопросу улучшения показателей Приангарья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. К 2023 году Иркутская область должна занять как минимум 20 место. Будем к этому стремиться.

Важным этапом развития станет создание на территории региона «Клуба стратегических инициатив». В его состав войдут инициативные жители, которые будут обсуждать и внедрять в жизнь идеи и проекты, способствующие поступательному социально-экономическому, инвестиционному и инновационному развитию Иркутской области.

- Нам необходима перезагрузка. Уже принят план первоочередных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе. Комплекс мер позволит создать экосистему для комфортного развития малого и среднего предпринимательства на территории Приангарья, усилить взаимодействие с деловыми и экспертными сообществами, федеральными органами власти, - отметил Игорь Кобзев.

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