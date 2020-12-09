Агрессивная собака набросилась на жителя Бодайбо и едва не загрызла. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Агрессивная бродячая собака напала на работника фабрики в Бодайбо. Все произошло прямо под камерой наружного видеонаблюдения. На шокирующих кадрах видно, как разъяренный пес бежит навстречу мужчине, прыгает на него и сбивает с ног. После этого собака своими клыками начинает рвать на нем одежду. С трудом работнику удалось подняться на ноги и отбиться от животного. Правда, пес еще долго не разжимал пасть и не отпускал рукав куртки сотрудника.

Чтобы избежать нового нападения, руководители предприятия позвонили в полицию. На место приехал старший участковый. Когда он попытался подойти к псу, тот набросился на него. Полицейскому пришлось достать табельное оружие.

- Собаку пришлось застрелить, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Применение оружия было правомерным.

Добавим, что последствия этого нападения для работника фабрики могли быть печальными. Его спасла толстая куртка и теплая одежда, которые пес прокусить не смог и лишь изорвал в клочья.