Город-музей: Иркутск украшают картины местных художников

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В столице Приангарья реализуют уникальный социально-значимый проект «Музей на улицах города». В его рамках на фасадах зданий в центре города появляются репродукции картин иркутских художников. Работы Регины Присяжниковой и Сергея Юдина уже украсили дом 27 по улице Российской, а картина Геннадия Шихалева, признанного иркутского живописца, заслуженного художника России, - фасад по Богдана Хмельницкого, 4.

При поддержке администрации Иркутска выставочными площадками станут более 10 домов в центральной части города. В этой своеобразной экспозиции будет представлено 14 репродукций живописных и графических работ.

– Сегодня этот проект особенно актуален. В период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, прогуляться по улицам исторического центра города и полюбоваться картинами равносильно походу в музей, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава города сообщил, что в дальнейшем такая уличная художественная галерея распространится и на микрорайоны Иркутска. Картины появятся, в том числе, на зданиях школ и библиотек. - В год 360-летия Иркутска это будет ярким, запоминающимся событием для горожан. Такой проект еще раз доказывает, что Иркутск – по-настоящему культурная столица, - подчеркнул Руслан Болотов.

Напомним, что в предыдущие годы 19 художественных работ были размещены на улицах Сухэ-Батора, Богдана Хмельницкого, Ленина, Марата, Российская, Седова, а также в переулке МОПРа. Цель проекта – сделать искусство максимально доступным для каждого, познакомить жителей и гостей Иркутска с творчеством художников города, которое высоко оценено как экспертами в области культуры, так и обычными зрителями.