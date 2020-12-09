Еще 22 пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вновь печальная статистика. В Иркутской области за прошедшие сутки умерли еще 20 человек от коронавируса, и двое с этим же диагнозом - от других болезней. Общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе - 1158 человек.

- Подтвержденных случаев инфицирования 34 815 (+277), в том числе госпитализировано 3627 (-78), выздоровело 30 443 (+267), - сообщает 9 декабря оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Приангарье.

Как уже сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, в декабре заболели больше двух тысяч жителей региона. Масочный режим продолжается, а для сибиряков старше 65 лет вновь продлен режим самоизоляции.

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