Число умерших от коронавируса в Иркутской области на 9 декабря превысило 1000. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Иркутской области на 9 декабря превысило тысячу человек. Оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в регионе озвучил цифру - 1004 погибших. Еще 154 человека умерло от осложнений иных заболеваний, напрямую не связанных с COVID-19. Всего болезнь с начала пандемии забрала 1158 жизней.

- Подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в регионе - 34 тысячи 815, за прошедшие сутки это число выросло на 277, -отмечают в оперативном штабе. - В ковидных госпиталях находятся 3627 жителей региона.

Количество тех, кто выздоровел, достигло 30 тысяч 443 человек. За минувшие сутки, на 9 декабря, это число выросло на 267. Напомним, в Иркутске остаются ограничения на Новый год - запрещено проводить корпоративы, не будет торжественного открытия главной елки города и салюта. Все это должно помочь избежать большого скопления народа и распространения инфекции.