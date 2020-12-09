В Иркутске в онлайн-формате пройдет межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля «Многоликая Россия»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 9 по 11 декабря в Иркутске при поддержке Министерства культуры РФ состоится межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля «Многоликая Россия». Участие в нем примут коллективы, использующие старинные национальные музыкальные инструменты. Они представят свое мастерство в четырех номинациях: детские, студенческие, взрослые, муниципальные ансамбли и оркестры.

Гостями фестиваля станут оркестр национальных инструментов Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» и этно-рок-группа «SHONO». Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Дома народного творчества.

В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы, круглый стол, видеоконференция. Цель фестиваля - изучение, сохранение и приумножение традиций исполнительства на национальных инструментах.