Запрещен ввоз томатов и яблок из Азербайджана, что будет с ценами в Иркутске

Запрещен ввоз томатов и яблок из Азербайджана, что станет с ценами в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, что Россельхознадзор запретит импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Причина - обнаруженная в продукции южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Запрет начнет действовать с 10 декабря этого года. Заодно отмечается, что на долю этой страны приходится треть импорта этой продукции. Не вырастут ли накануне Нового года в Иркутске цены на помидоры и яблоки?

- В Иркутск в принципе практически не везут помидоры из Азербайджана, они у нас китайские и российские, - рассказывают КП-Иркутск в оптовой компании "Деметра Фреш" . - Другое дело, что запасы помидор из РФ скоро закончатся, а в Поднебесной точно поднимут цены. Они вообще всегда это делают накануне Нового года. Овощи, особенно помидоры и огурцы, растут в цене в разы. Просто потому, что их покупают куда больше, чем апельсины, сам продукт на нашем столе более популярный.

Овощи уже сейчас подорожали. Еще неделю назад томаты продавали по 125 рублей, а сейчас - 150, и не ниже. Огурцы выросли в цене с тех же 125 до 180 за килограмм. По прогнозам, ближе к 31 декабря, помидорки на салат мы с вами будем покупать по 250 рублей, а свежие огурчики - по 200 за кило. И это при том, что зеленые корнишоны едут к нам вовсе не из Китая, их привозят из теплиц Томска и Новосибирска, там разбили большие плантации.

- А яблоки? От них чего ждать?

-Яблоки в Иркутске - из Узбекистана, Китая и больше всего - из России, - продолжают оптовики. - Крымчане отреагировали на высокий спрос и вместе с Краснодаром засыпали Сибирь недорогими фруктами. Спасибо им. Бывают яблоки и из Азербайджана. Ну, стало быть, сейчас какое-то время не будет, мало кто это заметит.

Так что закрытие российских границ для яблок и помидоров из Азербайджана на Иркутске, как и всей Сибири, никак не скажется.