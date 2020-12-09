Дети до 14 лет стали чаще болеть ОРВИ в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Помимо коронавируса, сибиряки сейчас болеют и обычными простудами и ОРВИ. Как стало известно "КП"-Иркутск, за прошедшую неделю в Приангарье с насморком и кашлем свалились 14837 человек и почти половина из них, 46%, - это дети в возрасте до 14 лет.

- Среди них отмечается положительный темп прироста заболеваемости, - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения, неделей ранее среди подхвативших ОРВИ в Иркутской области было лишь 37% детей. Но зато больше, чем на тысячу, уменьшилось общее число заболевших. До эпидемии, к счастью, далеко, да и вирус гриппа пока тоже не обнаружен.

К слову, от гриппа еще не поздно защититься. Прививки уже поставили 1,1 миллиона человек в Иркутской области, в том числе 355 тысяч детей. Это 49,3% населения региона. А по плану провакцинировать должны не меньше 60% жителей.

- Защитный эффект, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, - поясняют в Роспотребнадзоре. - Вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с вирусом гриппа и снизить риск заболеваемости и осложнений.

Напомним, кому в первую очередь положены бесплатные прививки от гриппа в поликлиниках. Это дети в возрасте от полугода, школьники, студенты техникумов и вузов. Среди взрослых - медики и педагоги, работники коммунальной сферы и транспорта. А еще беременные женщины, пожилые сибиряки (старше 60 лет), призывники. И люди с хроническими болезнями, особенно если у них проблемы с легкими, сердечно-сосудистой системой, нарушен обмен веществ или есть ожирение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08