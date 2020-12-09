Стала известна новая схема троллейбусного маршрута №5 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Троллейбус №5, который год назад впервые запустили через Академический мост в Иркутске, изменил маршрут. Если раньше «рогатый» связывал сквер Кирова и микрорайон Университетский, то теперь он доезжает до улицы Маршала Конева на Синюшиной горе.

- Маршрут продлен в связи с многочисленными обращениями жителей района, - прокомментировала исполняющая обязанности начальника отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации Иркутска Екатерина Зарубина. - Это должно положительно сказаться на рентабельности перевозок.

Итак, современные большие «рогатые» будут курсировать по новому пути с 6.20 утра и до 22.30 вечера. Интервал - каждые 15-30 минут в зависимости от времени дня.

И еще немного занимательных цифр.

- Протяженность маршрута составляет 21,15 километра, - рассказали в МУП «ИркутскГорТранс». - Время движения в направлении «улица Маршала Конева - улица Свердлова» в час пик - 52 минуты, «Свердлова - Маршала Конева» - 31 минута. В будние дни на маршруте №5 работает шесть машин, в выходные - четыре.

А что насчет Университетского? Теперь троллейбус будет заезжать в этот микрорайон только по пути в центр города. А вот в обратном направлении жителям микрорайона снова придется ездить другим транспортом.

Как сообщали корреспонденты "КП"-Иркутск, специально для нового троллейбусного маршрута в прошлом году в городе проделали немалую работу: проложили около четырех километров новых кабельных линий и установили 300 опор. А еще построили и запустили инновационную подстанцию - вторую такую в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08